「我們希望有遊樂場，可以玩溜滑梯！」在台鐵內灣線竹中車站旁的竹中國小附設幼兒園，2年前星星班小朋友在車站唱跳，向前竹東鎮長羅吉祥訴說願望，經鎮公所與台鐵協調後利用橋下空間，順利設置竹東首座台鐵兒童遊樂場，讓孩子們圓夢。

縣長楊文科肯定竹中國小附設幼兒園發展特色課程，讓幼童們對車站好奇感，衍生有關火車的歷史或故事，透過一線九驛各站觀察，關注竹中車站及廣場的改造，進而在團討中提出「台鐵橋下夢想遊樂場」的構想，感動地方人士也引起政府關注，約能達成孩童的心願。

竹中國小附設幼兒園主任邱郁慧，2019年2月開辦「Fun，Eye竹中~車站童遊記」主題課程，星星班師生固定每週二，只要不下雨就到竹中車站淨站，關懷工作人員，陪阿公和阿婆聊天，並跳舞給在車站休閒的居民及旅客欣賞。

邱郁慧說，小朋友都覺得竹中車站好少人來，師生們一同搭內灣線去新莊車站、合興車站及內灣車站，看看為什麼這些車站能吸引很多人潮，孩童們提出在竹中車站蓋一座「好聊遊樂場」的願望，應能讓竹中車站更熱鬧。

前竹東鎮長羅吉祥接獲孩童請願後承諾會和台鐵協調，利用內灣線橋下空間，找經費規畫兒童遊樂區，鎮長張順朋上任後，台鐵同意無償提供用地，並編列100萬元設置經費。

設計師融入孩童設計發想，在面積約205平方公尺的橋下空間，規畫溜滑梯、攀岩坡和沙坑等遊樂設施，去年底完成讓孩子圓夢，也提供竹東外五里地區多一處孩童遊玩打卡景點。

(中時 )