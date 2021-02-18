愛情電影《結婚計念日》（Long Story Short），先前在北、中、南舉辦特映場，收穫觀眾好口碑，全片皆以男性視角為出發點，講述男性在工作與家庭、親情之間的掙扎，非典型的「愛情喜劇」，講究浪漫及戀愛感，一部電影兩種論述，展現男女視角大不同。

片中男主角泰迪剛結婚就「一天快轉一年」，剛好每天都是「結婚紀念日」，被觀眾戲稱為「男人的驚悚片」，要是天天都是結婚紀念日，還不記得對方的結婚禮品，結局可想而知一定慘兮兮。《結婚計念日》看似更對女性觀眾胃口，不但天天都與情人過節，又可以最終贏得好老公。

該片看似是部戀愛喜劇，途中有淚有笑，最終依然迎來美好結局。但導演喬許勞森卻是在經歷人生的大風大浪，痛失摯愛後才總算執筆完成該劇本。他表示在疫情時被迫冷靜面對人生的許多問題，體認到「愛在瘟疫蔓延時」是多困難的事，既然暫時無法改變環境，就只能改變心境，最終延伸出了「人生需把握當下」的理念，更決心完成該劇本。儘管在寫作過程一度差點「爆肝」，每天到凌晨睡不著起來徹夜趕工，但最終成品令他十分滿意，讓他覺得苦盡甘來。

一度在年輕人之間爆紅的單字「YOLO」意即「YOU ONLY LIVE ONCE」（一生只有一次），該單字因充滿正面意味及振奮人心廣泛在青少年之間使用，連《歌舞青春》系列作男主角查克艾佛隆（Zack Efron）也將YOLO刺在身上，而YOLO也是《結婚計念日》的中心思想，無論人生充滿喜怒哀樂，都只有一次機會，而這一次的價值該如何創造，導演喬許羅森用他的執導筒有另一番見解與觀眾分享。

外媒更毫不吝嗇地讚美導演「小劇本玩出大挑戰」，形容本片既「迷人」又「風趣」，但也再三點出片中主旨：「過去已逝，未來能給予解答，把握當下才是真理」，是人們現在最需要的電影良藥，也是2021年能帶觀眾走出疫情時期的一劑強心針。電影本周五（19日）上映。

(中時 )