縣府在AI智慧園區旁設置竹北市首座「共融式公園」，設置大碗公溜滑梯。（羅浚濱攝）

新竹縣民平均年齡39.34歲，是全國第二年輕的縣市，有小朋友的年輕縣民普遍不喜歡公園的塑膠罐頭遊具，縣長楊文科針對孩子的「遊戲權」，決定3年投入2億元興建22座特色公園，打造「好玩的公園就在我家」藍圖，今年底將完成7座特色公園。

此外，縣府在「AI智慧園區」北側約2公頃公園用地，設置隧道式攀爬網、2個2米多長溜滑梯、大碗公滑梯、攀爬網、旋轉陀螺、2個滑步車道練習場及親子共樂網狀鳥巢鞦韆等7大類遊具設施，日前邀請特公盟帶小朋友率先體驗測試遊具，預計年中前正式開放，將成為竹北市第一座「共融式公園」。

在竹北縣治區內的兒十公園，配合光明一路停6停車場重新改造，以分齡分區設置地形體驗遊戲區、探索活動遊戲區和體健設施區，注重特殊需求兒童遊戲權，設置「鳥巢鞦韆」、「共融式旋轉椅」等無障礙遊戲設施，也兼顧年長者所需的體健設施，打造具當地特色的「全齡化公園」。

縣府產發處長陳偉志表示，縣長楊文科宣布打造22座特色公園，很重視各族群使用者的需求，去年舉辦8場兒童參與式工作坊及專家學者論壇，收集民眾提供的意見，作為特色公園規畫的參考。

產發處分析民眾回饋意見發現，竹北民眾偏好設置挑戰性遊具，如具攀爬功能遊具及特色的溜滑梯及鞦韆，芎林民眾則希望根據當地文化、地景，規畫具運動功能設施，設計團隊規畫時都導入當地民眾需求，年底將完成竹北市4座和芎林3座特色公園。

如竹北公24將結合當地地景，以親子需求規畫全齡化設施，並納入無障礙設施，以滿足不同年齡層族群所需。芎林公3、公1、公4則結合現有基地條件，分別以「運動」、「方口獅文化」及「水圳」為主題規畫，以滿足當地多中高年齡者使用。

(中時 )