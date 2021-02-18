「福斯新聞頻道」（Fox News）今天報導，極具煽動性且評價兩極的美國電台主持人林堡已因肺癌辭世，享壽70。林堡1980年代以來就是右派的代表聲音，前總統川普對他推崇有加。

林堡（Rush Limbaugh）2020年2月宣布罹患末期肺癌。

林堡開保守派電台談話節目先河，他的節目1988年開始全國聯播後迅速培養大批鐵粉，他因此致富，也開始熱衷於美國文化戰爭。他圈粉有方、節目收聽率第一之道，不得不歸功於主持風格之花俏、愛招惹自由派和民主黨人士並引以為樂，以及對保守派與共和黨理念和政治人物的極力拉抬。

而電視實境秀出身、骨子就是藝人、4年執政都在追求右翼民粹的川普，曾頒發林堡公民最高榮譽「總統自由獎章」（Presidential Medal of Freedom）。

川普是在2020年在國會聯席會議發表國情咨文時，頒發獎章給林堡，當時他盛讚林堡為「數以百萬計美國人鍾愛的特別的男人」、「最棒的鬥士和贏家」，之後再由第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）替林堡戴上獎章。

當時部分民主黨議員低聲哀號「喔，不」，聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）則坐著不發一語。

(中央社)