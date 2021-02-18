明日之後 x 攻殼機動隊：SAC_2045 聯動正式開啟！

由網易遊戲製作、龍邑遊戲代理的開放世界·末日生存手遊《明日之後》與科幻動畫《攻殼機動隊：SAC_2045》聯動今日正式上線。

本次的聯動中，不僅將上線《攻殼機動隊：SAC_2045》的主角草薙素子及其拍檔巴特的限定聯動時裝，而且還提供多款限量專屬道具，如塔奇克馬掛件、塔奇克馬定制背包、攻殼機動隊機車等，為末日世界注入更多未來機械的活力元素。此外，玩家還可前往粉專參與分享活動，贏取豐厚的獎勵。

【聯動期間】

2021年2月18日~2021年3月4日

聯動PV首次公開！

隨著聯動上線，本次《明日之後》x《攻殼機動隊：SAC_2045》聯動影片正式公開。

精美限定聯動道具全面開售

聯動上線後，限定聯動道具全面開售。素子與其最佳拍檔“巴特”的日常時裝“殼中魂”同步上架，玩家可以前往遊戲獲取。

登錄免費送塔奇克馬掛件，參與活動更可獲得殼中魂手辦！更有塔奇克馬掛件和塔奇克馬定制背包、攻殼機動隊機車、虛幻城市牆紙、素子海報和巴特海報等限定道具發售。這些道具僅在聯動期間推出，玩家們千萬不要錯過！

聯動期間將有素子與巴特限定聯名時裝

社區聯動活動上線，參與贏大獎

為了慶祝聯動上線，明日之後官方社群媒體抽獎轉發活動也在同步進行中。

詳情請關注明日之後官方Facebook（https://www.facebook.com/LifeAfter.zh/）

《明日之後》與 《攻殼機動隊：SAC_2045》聯動已經在遊戲內正式上線，回應素子的號召，迎接惡劣天氣、資源匱乏、感染體襲擊等種種挑戰，為重返曾經的生活而戰吧！

最強義體降臨末日世界

(科技)