台南市安平區1家老牌舞廳，14日情人節當晚兩名坐檯舞小姐在包廂內各為了熟客起口角紛爭，進而約在門口對罵互毆，兩女扯髮、襲胸大打出手，旁邊男客勸架也勸不住，鬥毆過程被錄下上傳網路，警方依照社維法開罰。

台南市翁姓、豐姓舞小姐年約40歲，情人節當晚在包廂內陪酒時，兩女身邊的男客出言互相調侃，沒想到兩男不以為意，酒醉的兩女反因護主互起口角，約在門口「釘孤支」。

兩女仗著酒意在門口越罵越狠，顧不得形象，一下子就大打出手，兩女打到發狂，扯髮、腳踹、咬人兼襲胸，一旁包括男客與酒店少爺等數名男子勸架無效，反而吃到幾記粉拳，最後才有人喊報警。

警方獲報到場，將兩女帶回警局，詢問兩人是否要提出告訴，她們酒醒後情緒平復，皆表示不願提告傷害，警方依照社維法開罰。

兩女在酒店門口打到倒地，甚至露出底褲還不罷手，遭民眾以手機拍下，上傳臉書社群網頁。警方表示未來將加強舞廳臨檢，要求業者約制，避免再發生鬥毆事件。

(中時 )