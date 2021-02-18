中央銀行受財政部委託標售300億元10年期公債，結果最高得標利率0.374％，從上一期2020年12月標售時的歷史低點0.296％反彈，上揚7.8個基本點（1個基本點是0.01百分點），券商主管指出，主要因台債殖利率受美債連動走揚，市場利率止跌反彈。

根據央行公布的10年期公債標售結果，共吸引754億元資金進場搶標，投標倍數2.51倍，高於長期平均2倍以下的水準。其中以銀行業拿到大多數的73.5％或220.5億元籌碼最多，其次證券業標得22.0％或66億元，票券業占2.83％或8.5億元，保險業為1.67％或5億元。

券商主管表示，本期10年新券最高得標利率反彈，主要因市場對疫苗樂觀期待，及美國新紓困刺激方案，激勵風險性資產上衝，10年期美債殖利率反彈（殖利率上升代表空頭），台債殖利率跟進走高，帶動市場利率止跌的效應。但由於閒置資金仍氾濫，積極進場搶標，因此最高得標利率0.374％，低於市場預估區間的0.38～0.40％。

(工商 )