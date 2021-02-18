中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中先前在廣播電台抱怨採購德國BNT疫苗被「外力介入」後，今上午路透社報導指出，輝瑞承諾將提供疫苗給台灣，對於這個巧合的時間點，陳時中今（18日）在記者會上表示，感謝德國的人道情操。

陳時中昨（17日）透露，台灣原已向BNT購買500萬劑疫苗，去年12月準備發新聞稿宣布時，卻因「外部干預」而生變，他坦言是受到政治壓力打壓，但無法證實是因為跳過上海復星而遭到攔截，而是BNT當初給的理由是內部有意見、國際疫苗分配問題。

而今傳出德國將賣疫苗給台灣，陳時中說，德國是可以放心的商業夥伴，去年第一季和第二季各國醫院爆滿，德國還去英國載病患回德國治療，其人道醫療令人印象深刻，而這次展現人道醫療的情操，我們表達感謝與感佩，我們一定會排除萬難、一起終結疫情。

至於日前曾傳出德國希望能與台灣用疫苗交換晶片一事，陳時中表示，台灣晶片受到全世界歡迎是好事情，但與新冠疫苗是各為獨立的事件，這次BNT主動表達善意，我們希望原本的合約可以繼續完成。

關於這次是否為直接與德國BNT洽談，跳過上海復星，陳時中並沒有正面回答，而是強調，台灣與德國BNT公司的合約本來已經要完成，雙方也達成共識，但後來還有相關問題要再研究所以延宕，現在德國BNT釋出善意，表達願意提供疫苗，我們也希望原來的合約能夠持續完成。

至於德國BNT會提供多少劑量的疫苗，是否為500萬劑？陳時中表示，還要看最後的合約為何，才會與民眾報告。

另外關於大陸疫苗，陳時中表示，我們的態度一直都沒變，只要安全有效、可以買、有人要用就會考慮，但也就是「考慮」，並沒有一定要購買，因此我們的態度從沒有變過。

(中時 )