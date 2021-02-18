旱災中央災害應變中心昨(17)日開工首日即召開抗旱會議，中南部數座水庫蓄水量低於2成，因此進一步實施減壓供水及相關節水措施，農委會農田水利署長蔡昇輔表示，這次經濟部宣布的二階限水與減量供水是針對工業用水與民生用水，農業停灌休耕決策去年已決策完畢，目前沒有擴大停灌休耕的規劃。

旱災中央指揮中心昨日開會決議，25日起新竹、苗栗、台中等縣市工業用水大戶，節水需由7％提升至11％，嘉義及台南地區同樣也在25日起進入二階限水的橙燈，彰化、雲林、南投、高雄地區轉為黃燈減壓供水，連江地區調整為水情提醒綠燈，其餘地區燈號維持不變。

蔡昇輔指出，昨日經濟部水情燈號轉橙燈是針對工業用水與民生用水，今年的一期作停灌休耕面積在去年底都已經公布，因此本次農業用水並不受影響。

至於這次轉水情燈號轉黃燈的雲林、彰化、南投地區，因為灌溉方式以河川取水為主，水庫對灌溉的影響較有限，氣象局也預估2月底到3月初可能還有一波降雨，希望可以有所幫助。

蔡昇甫解釋，稻作插秧時間由南而北，越南就要越早插秧，高屏稻作已經整田，嘉南地區一期作的停灌休耕決策去年也已經做完；而嘉南地區的春季雜作如玉米、大豆、小麥等，作物需水量僅水稻的十分之一，農曆春節的降雨對水庫集水區挹注有限，但對雜作已是很大程度的灌溉，加上雜作多屬旱作，並非無時無刻都需要水，因此暫時沒有供灌的壓力，結合上述兩因素，因此目前還沒有進一步擴大停灌休耕的規劃。

(中時 )