女星謝忻過去與「浩角翔起」已婚成員阿翔以好哥兒們互稱，兩人卻在2019年被拍到當街車吻，婚外情曝光，形象受到重創，當時「翔嫂」Grace選擇回收腥夫，經過一段時間沉潛，夫妻關係已漸漸脫離陰霾，Grace如今做為新一代「大嫂團」成員，經常上節目分享家庭生活，近日就透露阿翔過年期間的寵妻事蹟，羨煞眾人。

阿翔與謝忻爆出婚外情後，兩人都被要求停工反省，雖然阿翔保住原本擔任固定班底的節目工作，比起謝忻早一步回歸工作崗位，但仍經歷一段低潮期，這期間多虧老婆Grace挺身而出，靠業配工作支撐一家5口生活，兩人也在這段時間積極溝通、修補關係，如今總算感情回溫，兩人又能重新在社群及節目上侃侃而談家庭生活。

而農曆年節剛過，Grace也上《聽媽媽的話》節目，分享人妻的年節過得如何，她透露阿翔每年都有包紅包給她，眾人非常好奇別人家的「價碼」到底如何？Grace稍微數算一下表示不多，「大概就五位數，包著心意」，但透露阿翔的概念是安太座比安太歲還重要，所以紅包有認真包。

Grace笑稱收到老公紅包，覺得滿開心的，感覺有被照顧到，還透露阿翔在紅包上寫了愛妻宣言「給老婆買東西」，讓其他大嫂團成員聽了都直呼好羨慕，而小禎問Grace有沒有回包給阿翔？她說沒有：「這樣不就是拿他的錢再回包給他嗎？」，小禎也同意，還說：「包回去等於是不給他面子啊」，逗樂眾人。

(中時新聞網)