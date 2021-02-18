台股牛年開始連漲2天，頗有春暖氣息。財信傳媒董事長謝金河認為台灣經濟強運第一個好預兆是今年1月出口創史上新高，他另外強調出口品項中，中國雖是台灣最大宗電子零組件目的地，但反過來說，沒有台灣，中國出口恐受很大影響，「兩岸貿易應該說是：我泥中有你，你泥中有我！」

謝金河昨(17)日在臉書發文，題為《台灣經濟強運的第一個好預兆！》，指出今年1月台灣出口額達342.7億美元是史上新高，在新台幣升破28元關卡、貨櫃缺櫃壓力下達成，對照去年1月250.7億美元、2月253.8億美元，「今年等於是撑竿跳，從出口連結到上市櫃公司營收，也讓資本市場的基本面更有著力點。」

他分析出口內容，電子零組件從去年12月127.6億美元拉升至132.9億美元，升幅顯著，也連結到台積電元月營收1267.49億元創歷史次高；聯發科353.33億元也可圈可點。半導體成長４成，被動元件電阻電容成長110%，國巨營收跳升至80億元；資通訊產業45.8億元，成長40%；最難得的是最常喊救命的機械產業出口26.71億元，成長33.4%，這當中檢測設備出口成長69.1%，這是受台幣升值影響最大的產業，也交出好成績。

謝金河指出，從這張出口成績單來看，今年電子產業仍然十分旺盛，也提供股價上漲基本面。如果今年出口能從這個數字出發，那麼今年台灣經濟表現一定會更耀眼。去年全年出口3453億美元，今年說不定有挑戰4000億美元的機會。

最後他提到日前曾成為爭論焦點的兩岸貿易依存問題，寫到：「去年中國公布台灣出口到中港金額是2006.64億美元，與台灣公布出口到中港的1514.52億美元，有相當大的落差，這也許是統計上的吊詭，不過，台灣出口到中國最大宗是以半導體為主的電子零組件及資通訊產品，中國占台灣出口比重43.8%，比率相當高，但中國進口的是電子零組件，如果沒有台灣，中國的出口恐怕會受到很大影響。」

(中時新聞網)