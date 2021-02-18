根據調研機構IGAWorks最新數據，統計Google Play store，蘋果App Store與韓國本土同業ONE Store的預估銷售量，2020年時韓國手遊總交易量大概在5.3兆韓元，年增率為24.3％，遠遠超過2019僅年增5.3%。
此報告顯示，Google Play商店佔手遊交易總額77.6％，約為4.1兆韓元為最大宗手遊APP來源。其次是ONE Store佔13.8％與蘋果的App Store約佔8.6％。
ONE Store屬於韓國最大手機行動業者SK Telecom旗下一員，2020年手遊業績突飛猛進，年增超過四成。相較之下，Google Play商店年增率為22.6％，蘋果App Store為16.1％。
同時，2020下半年，平均每月手遊玩家約為2647萬人，一半以上都是女性玩家，約佔總數52.8％。
致於賽車遊戲跑跑卡丁車Rush+ (KartRider Rush+)是2020年Google Android系統中，最夯的一款手遊，計入Play store與ONE Store的話，共被下載920萬次。
據悉，Google最新政策指出，軟體開發商需用Play Store結算系統，且要在2021年9月底前完成轉移。這表示開發商不能再使用獨立結算系統，因此都要被強制抽成30%。
Google與蘋果都因抽傭費過高被市場所詬病，於是蘋果電腦宣布2021年開始的新方案，對於一些一年賺不到100萬美元的小本經營業者，App Store抽成比例也從30%砍一半剩只收15%。
(時報資訊)
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