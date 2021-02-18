群電(6412)因NB及遊戲機出貨暢旺，1月合併營收達36.2億元，創下單月歷史新高，群電預估，第1季合併營收可望年成長逾30%，全年業績可望超越去年，再創歷年新高，在外資力挺下，群電股價連兩天走高，今天收盤價站上80元，創下掛牌新高。

儘管半導體缺料問題未解，群電因提前佈局上游零組件，營運未受缺料太多衝擊，加上全球新冠肺炎疫情持續延燒，在家工作、遠距教學及居家娛樂等需求居高不下，在客戶訂單湧入下，群電第1季營運擺脫往年淡季下滑趨勢逆勢衝高，1月合併營收達36.2億元，月增24.9%，年成長48.2%，創下單月歷史新高。

群電表示，由於筆電及遊戲機電源出貨呈現爆發式年成長，且公司新產能將於本季開出，預估第1季合併營收年增率有機會達30%以上，今年上半年業績可望遠優於去年同期。

除NB電源表現亮眼，群電近幾年鎖定雲端智能應用開發新產品，包括：伺服器電源、智慧家庭電源及智慧樓宇等，受惠於宅經濟及零接觸商機，去年雲端智能應用產品營收已接近40%，由於全球新冠肺炎疫情持續延燒，且智慧樓宇營收穩定成長，群電預估，今年雲端智能應用產品營收有機會兩位數成長，占公司營收比重可望突破40%。

為因應客戶訂單需求，群電吳江新廠於去年下半年開始投產，吳江新廠現有12條電源產線，22條變壓器產線，總產能約增加15%，預計在本季全數開出，若加計重慶廠12條電源線及15條變壓線，兩個廠區共有24條電源產線及37條變壓器產線，且產線自動化比例高達80%，有助於提升群電獲利能力。

針對上游缺料問題，群電表示，部分IC供應持續吃緊，公司將加強供應鏈管理，透過與供應商的合作與整合，以滿足客戶需求。

(時報資訊)