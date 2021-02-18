台股金牛年漲勢亮眼，連兩日改寫新高紀錄，富邦證表示，大盤突破「萬六」關卡後，股價波動幅度變大，操作風險上升。為了建構一個進可攻、退可守的投資策略，建議中長線可鎖定產業趨勢明顯向上的成長股，或是具備穩定獲利與股息的價值股，並分批投資布局，並採定時定額或是定價低接的三角形策略，將是較佳的投資策略。

富邦證指出，從產業趨勢來看，每年元月份舉行的美國消費性電子展（CES），往往都是當年科技產業最佳的展示舞台，從其展出內容可以來判定當年的科技產業趨勢方向。

受到新冠疫情的影響，這次CES以全數位化的線上展出型態呈現2021年最新的科技產業趨勢與發展，仍有近2,000 家公司推出新產品。

富邦證表示，從CES 2021可以歸納出今年的三大科技發展方向重點，包括汽車的電動化與電子化、不斷進化的半導體先進製程晶片及因應疫情的各種遠距商機與數位轉型。

在今年的CES展中，各汽車大廠皆爭相展示其汽車科技應用，首先汽車電子化與電動化將逐漸加速，美國通用汽車在CES展出其新款電動汽車續航力達400公里，並宣布未來五年將在電動車及自駕技術領域投資270億美元，計畫在2025年底前推出總計30款電動新車，預計銷售超過100萬輛電動車。

從歐美日各大廠的動作來看，電動車不再只是特斯拉獨大的產業，也不會只是電動車，會加入更多高科技智慧感測技術與設備，汽車的電動化與電子化將是台灣科技股的下一波成長動能。

另外，從去年第四季開始，各大車廠普遍遭遇車用晶片不足的狀況，衝擊原本的汽車供應鏈，這樣的情況將有利於台灣電子科技廠商加速切入國際汽車大廠的供應鏈，所以台灣的汽車電子產業成長可能會超越預期。

由於5G普及，半導體和感測器的需求高漲，以及汽車電子化增加汽車半導體的需求，加上居家辦公和網上授課等遠距商機增加，帶動個人電腦及數據中心相關的投資增加，半導體的需求熱潮延燒不退，而2022年更將進一步成長至4,813億美元，台灣在台積電領軍下已建構完整的半導體供應鏈，整體半導體產值成長率預計將高於全球半導體市場的成長率。

受到疫情影響，遠距商機成為現在生活中相當重要的一環，這次的CES大會也預測，2021年美國科技業的零售產值將達到4,610億美元，年增4.3％。

富邦證認為，這波5G應用將不再只是手機，而是加速各式智慧終端，包含家電家居設備、智慧穿戴設備及數位辦公設備的成長。

展望今年，除了科技成長股外，價值型股票也可作為投資配置上的一環，價值型股票因為股價波動性相對較小，但具備穩定的配息能力，透過長期持有，可達到較固定收益金融產品為佳的投資報酬。投資人可以將自己的資金作分配，根據自己的投資習性，將資金分配在成長股及價值型股票，若能定期調整，就能夠得到穩定且較ETF為優的投資報酬。

總結來說，金牛年投資人可以選擇具備產業長線成長趨勢的科技成長股如電動車、半導體及遠距商機等指標個股，搭配價值型股票如金融股及傳產龍頭股，作為投資的標的，建構一個進可攻、退可守的投資組合。

在操作策略上，由於股價短線累積的漲幅與乖離已高，因此不宜急於在高檔一次押注大量資金，可以用定價分批或是以定期定額方式進行投資，來逐步建立投資組合。

(工商 )