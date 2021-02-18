信評機構惠譽（Fitch）17日（周三）表示，全球半導體晶片缺貨，不太可能對豐田（Toyota）、本田（Honda）造成太大影響，因這些車廠擁有足夠的財務彈性，即便晶片缺貨持續至2021年下半，也比較具備吸收成本以及維持大幅緩衝空間的能力。

全球汽車產業面臨晶片缺貨之苦，相較於一些車廠因此產量減少，豐田上周強調仍有高達4個月的晶片庫存，目前產能不受影響。

惠譽指出，「隨著供應商為車廠客戶提高產能，我們預料缺貨情況應在2021年下半減緩或解決。」

(工商 )