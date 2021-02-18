2020年全球疫情影響巨大，但台灣因資金回流與低利環境加持，自住與首購剛性需求傾巢而出，全台房市熱買現象：預售案戶數達近11.5萬戶，總銷超過1.65兆元，買賣轉移戶數破32萬；前3季房貸總額達7.8兆元歷史新高。

因應年後期間，台灣本土疫情趨緩，民眾也開始解禁外出賞屋，東森房屋推出福牛賀新春抽獎活動，即日起至2月28日止，於東森房屋官方網站預約賞屋，即有機會抽中APPLE WATCH series 6與東森幣888元等多項大獎，希望透過官網的預約賞屋，讓民眾線上精準找房、線下實際帶看，快速找到增值、宜居好房。

東森房屋營運長胡淑惠表示，東森房屋不僅全台加盟展店版圖日益壯大，在品牌指名度與房市利多幫助下，各區業績表現亮眼，隨著年後賞屋旺季的來臨，我們更將堅守優良的服務品質，透過賞屋抽獎活動，來回饋支持我們的民眾，本次特別跟集團準備了百萬東森幣，希望讓所有參與活動的民眾都能滿載而歸。

即日起至2月28日止，只要到東森房屋官網，看到喜歡的房產物件，點選「立即預約」，可立即抽獎，頭獎計有APPLE WATCH series 6、東森大禮包、東森超質感抗菌濕紙巾及東森幣888元。

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