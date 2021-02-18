行政院會上午通過台灣首部「太空發展法」草案。蘇揆在行政院會還以樂團五月天的《頑固》MV與閣員共勉。依據草案內容，發射太空載具採登錄、許可制，未經許可最重可處1000萬以下罰金。

「太空發展法」草案共計6章，22條條文，定明科技部為主管機關，另為順利推動太空發展相關事項，定明將以專責法人協助辦理相關業務。

蘇揆在院會裁示說，2019年他上任院長後所批的第一份公文，就是「第三期國家太空計畫」。而太空產業也是蔡總統宣示的「六大核心戰略產業」之一，蔡總統17日主持國安早餐會特別關心，近年來政府投入太空領域發展，不僅已有自製衛星、探空火箭之能力，民間也有數家商業太空公司成立，國內已逐漸形成初步的衛星產業鏈。

蘇揆並提及，2021年新春的第一個院會，就提出台灣第一部規範太空活動、促進太空產業發展的專法，就是要宣示我國與國際接軌、積極邁入太空發展新紀元的企圖心。如果有看過五月天《頑固》那部MV，它在告訴大家，不論生活如何艱苦，都不要放棄夢想，「不要忘記，活在內心深處，那個頑固的自己」。

蘇揆也說，除了之前所核定的250億元國家太空計畫，用來扶植衛星產業、培養太空科技人才，今天通過的這個「太空發展法」，也明訂得以專責法人來推動太空發展業務。

依「太空發展法」草案，發射太空載具採許可制，未依法許可，可處100萬以上1000萬以下「罰金」；另外，利用太空載具所獲取的地球、太空及天體資訊，未提供政府或授權他人使用，可處50萬以上500萬元以下「罰鍰」；發射太空載具未辦理登錄者，可處20萬元以上200萬元以下「罰鍰」。

(中時 )