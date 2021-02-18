高雄王姓男子酒後騎腳踏車與陳姓機車騎士發生擦撞，打電話向前高市議員蔡媽福求救，蔡趕到現場「關切」。沒想到黃姓員警直接對蔡說「我台北下來的，不認識你」惹來王男不爽直接飆駡三字經，遭員警當場壓制。蔡媽福見狀竟出手拉員警，最後同被逮補送辦。高雄地院判蔡拘役30日，得易科罰金，可上訴。

2020年4月王男酒後騎腳踏車，行經鳳山區瑞隆東路高速公路涵洞下時，與騎機車經過的陳男發生車禍，黃姓員警報獲到場處理時，測出王男酒精濃度高達0.68毫克。

王男打電話向蔡求助，蔡隨後趕抵現場還拿手機錄影蒐證，員警要求不得錄影並刪除檔案未果，認為蔡妨礙公務，便通報線上巡邏警網支援。

王男見員警作風強硬，竟嗆員警「蔡媽福你不認識他？他當了4屆議員了」，員警回「我北部來的，我不認識他」，王又嗆 「蔡媽福也說不動，我懶叫（音譯）勒」。員警不滿被罵，怒斥「你罵我什麼」王男回嗆六字經髒話，旋即遭員警壓制在地。

蔡見狀大喊「警察打人」，還企圖想要拉開員警，最後被趕抵現場的警網逮補，王、蔡兩人均被依妨礙公務送辦。

蔡當庭強調，自己當了十幾年的民意代表，不可能妨礙警方執行公務，王男被員警過肩摔後撞到電線桿還被壓制，他擔心王男受傷才想過去拉開員警。但員警強調，依他們執勤經驗來看，高酒測值就是會辱罵或發酒瘋，才會依法壓制王男。

法官根據員警密錄器畫面判斷，王男被壓制前確實有挑釁舉動，員警依法執行公權力無誤，王男辱駡員警依侮辱公務員罪判拘20天、可易科罰金。蔡從旁攔阻確實妨害公務，判拘役30日、得易科罰金。

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(中時 )