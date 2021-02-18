媒體人趙少康以偷雞摸狗、走後門來形容指揮中心購買疫苗不透明，且有人「從中作梗」應該把是誰說出來，陳時中今天回覆表示，偷雞摸狗這個形容詞不恰當，「若說跟總公司談是偷雞摸狗，那我就不知道怎樣是正正當當，這樣的形容以資深媒體人來說，有欠精準。」

至於有人說要直接購買，陳時中說，「我只能陳述我所經歷的情況，詳實的報告，不再做所謂的意思。至於前總統馬英九，那是別人講他，我沒有特別提到他，別人如何認為他怎麼表現這是互相觀感問題，我們不予評論。」

(中時 )