今年小提燈以年度生肖「牛」為主題，桃紅色系加紅色新衣增添喜慶。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

迎接元宵小過年，台中市觀光旅遊局今年印製的元宵節小提燈，透過全市627里的里長發放，因各里人口數不一，如何發放讓里長傷透腦筋？西區公館里長謝錫宏建議，市府應依各里人口數比例發送，不應一視同仁。市府觀旅局強調，因小提燈是限量，無法每位小朋友人手一盞。

觀旅局表示，今年小提燈以年度生肖「牛」為主題，桃紅色系加紅色新衣增添喜慶。手提把以牛奶瓶為型搭配喜慶感濃厚的金色牛角、鈴鐺等，並帶出台中特色美食「太陽餅」及「珍珠奶茶」元素；結合防疫概念增加口罩配件，戴上後露出水汪汪牛眼，展現喜氣更饒富擬人化可愛童趣。

市府於農曆春節前即發布新聞，指配合中央流行疫情指揮中心規定停辦燈會，小提燈將改由區里系統協助發放給市民，1人1盞，數量有限發完為止。因中市627里各里人口數不一，大、小里相差懸殊，每個里辦公室分配小提燈基本數才100個，如何發放考驗里長的智慧。

西區公館里長謝錫宏說，該里有2750戶，人口數高達7000多人，基本數100個小提燈，加上原本在燈會現場發放的30個，130個要怎麼發放都不公平，僧多粥少，他只好自掏腰包再添購2000個；透過鄰長發送給里內念國小、幼稚園的小朋友過節。

里長們建議，台中市627個里大、小里不一，市府應依各里的人口數或小朋友比例發送元宵小提燈，不應採一視同仁，每年徒增各里里長的困擾；部分里長自好自掏腰包添購小提燈送給里內小朋友。

觀旅局強調，市府發送元宵小提燈，除透過各區公所發送給各里外，往年元宵燈會現場發送的小提燈，今年因疫情取消，市府亦再透過里辦公室發送給里民；因小提燈是限量，數量有限發完為止。

(中時 )