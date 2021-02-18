1名網友在網路上控訴，自家商店前停放1輛機車妨礙生意，她好心在機車上貼紙條表示，希望車主不要鎖龍頭，若旁邊停車位有空位，會幫忙移車至車位，沒想到該車主竟也貼紙條回嗆「請勿任意移動此車，若有移動會報警處理」，囂張態度讓網友怒批「得了便宜還賣乖」、「真沒有同理心」，也有網友建議若車主停在騎樓，可以不斷檢舉，請警察開單。

一名網友在臉書「爆廢1公社」發文表示，她開的店日前休息21天，但店門口有輛機車已經整整停了20天，眼見即將開店營業，她在該機車貼上紙條表示，因為店家旁邊有停車位，希望車主看到紙條後，不要鎖上機車龍頭，如果有停車空位，她會幫忙移動車輛。

網友好心在機車上貼紙條表示，希望車主不要鎖龍頭，若旁邊的停車位有空位，會幫忙移車至車位，沒想到對方竟說「請勿任意移動此車，若有移動會報警處理」。（圖／翻攝自臉書「爆廢1公社」）

沒想到原PO在早上貼紙條後，車主下午就在機車也貼上紙條表示「請勿任意移動此車，或（造成）毀損情況發生，若有移動會報警處理，並恐有觸法之虞。」紙條最後還屬名車主；讓原PO氣得直說「這擺明欺負女人嗎？」

許多網友看到車主回復的紙條後也相當生氣，留言說「騎樓不能停車檢舉就好」、「再貼一張跟他說：那我就照三餐檢舉你」、「真沒有同理心」、「有違規的話，每兩個小時叫警察來開單」、「軟土深掘，沒什麼好說的，天天檢舉他」、「報警開單啦，這種人不能慣著他」、「車主真的得了便宜還賣乖」。

警政署交通組表示，根據《道路交通安全管理處法條例》，人行道與騎樓不得停放車輛，若接檢舉，員警將會依法開單告發，但警方也提醒民眾，若遇上有人任意將機車停放在騎樓，導致影響出入，仍可要求車輛離開，若對方不理，最好的方式就是報警處理，由員警來執行告發及拖吊。

至於若屋主遭違規停車擋住去路，任意移車是否有法律疑義，警方表示，若車主執意提告，警方仍會依法受理，但是是否涉及刑法將由檢察官進行認定。

(中時新聞網)