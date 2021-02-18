2021年全球經濟可望大步向前邁進，生醫產業趨勢仍正向發展，不致於因疫苗大規模接種有不利影響，Piplines焦點已逐步從Covid相關到Non-Covid相關。漢達(6620)總經理陳俊良說，隨著公司的505(b)(2)新藥及高技術門檻學名藥的研發進程不斷地推進，營運佈局逐步開花結果，明後年將會是漢達的「成果收割期」。我們對未來產品在美國及其它地區成功上市銷售深具信心，目前已有數家國際藥廠，正在洽談授權的合約，一旦成功，即可獲取可觀簽約金與銷售分潤，未來幾年公司獲利值得期待。

漢達505(b)(2)新藥，HND-020向美國FDA遞送藥證申請，隨著HND-020朝取得美國藥證又更邁進一步，短期內漢達將以簽訂美國市場經銷合約為首要目標，通過強而有力的經銷夥伴，推動HND-020產品未來在美國成功上市銷售。

漢達兩項治療癌症的505(b)(2)新藥，HND-027及HND-033均於2020年向美國FDA提出孤兒藥資格認定之申請，且HND-027已於2020年12月23日接獲FDA孤兒藥發展辦公室認證信函的通知，獲准HND-027通過用於癌症的孤兒藥資格認定(Orphan Drug Designation, ODD)。HND-027及HND-033均已完成劑型開發，目前已在代工廠進行產品生產相關階段，規劃將於2022年向FDA遞送藥證申請。

另外，治療胃食道逆流之美國市場重磅級首發學名藥，HND-002已於2017年4月在美國由合作夥伴Par Pharmaceutical, Inc.取得FDA學名藥審查最終核准(Final Approval)，將於2022年第1季於美國上市銷售，且2022年1月1日至2022年6月30日將會是180天首發獨賣期間。合作夥伴Par在藥物經銷方面擁有完整資源配置及堅強團隊，得力於Par的商業平台，預期漢達將可獲得相當豐沛的銷售分潤。

(時報資訊)