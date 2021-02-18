在家戶從政府獲得額外的新冠援助資金下，美國一月零售銷售出現明顯彈升，顯示在壓制新一波疫情下，經濟活動有所回升。

美國商務部周三公布數據，零售銷售出現近七個月最大升幅，並結束了連三個月的下降。一月經季節調整的零售銷售增加5.3%，優於12月的下滑1.0%；路透對一月的預測為增加1.1%。

一月零售銷售年增7.4%。銷售主要由汽車銷售帶領，汽車經銷商的收入增加了3.1%；服飾店銷售揚升了5.0%；消費者也開始到餐廳酒吧消費，增加了6.9%，然而餐廳酒吧的支出還是較疫情前的2020年1月減少了16.6%。

電子產品和電器商店的收入增加了14.7%；傢俱商店則增加了12.0%；同時在運動商品、樂器和書店銷售也大幅增加。食品和飲料商店銷售堅實地成長；同樣地也出現在建材商店；線上零售銷售更飆升11.0%，優於12月的暴跌7.3%。

美政府在12月底通過了9000億美元的紓困方案，其中包括中低收入的每人600美元支票，大量資金在一月初開始發放，也支援了一月的零售銷售。

在不包括汽車、汽油、建材和食品服務下，一月的核心零售銷售上漲6.0%，相同數據12月為跌2.4%；該核心零售銷售額與GDP當中的消費支出最為接近。

另外，一月的工廠產出成長也超乎預期，在半導體短缺影響汽車產出之下，顯示出製造業部門的韌性。

聯準會周三公布的數據顯示，一月製造部門產出增加了1.0%，工廠產出來到連九個月的上升；路透經濟學家對一月的預測為增加0.7%。佔美國經濟11.9%的製造業已經取得進展。

隨著疫苗大規模的分發，製造業的動能可能在春季放緩；疫苗可壓制疫情，也可能釋放旅遊需求。

工廠生產也受到消費商和製造商低庫存的支援。調查也顯示一月製造業信心的下滑。

聯準會的報告也顯示，由於半導體的短缺，一月汽車和零組件的生產減少0.7%，劣於12月的減少0.2%。在排除汽車部門，整體製造業產出上升1.0%。

在礦業增加2.3%之下，製造業產出強勁，讓一月的工業產出增加了0.9%，相較下，12月工業產出則增加1.3%，然皆低於疫情前水準。

一月的製造部門產能利用率上升了0.7個百分點，來到74.6%；整體工業部門的產能利用率也增加0.7個百分點，來到75.6%，然而仍低於1972-2019年的平均有4個百分點。

(時報資訊)