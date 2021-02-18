清潔隊員辛苦的架設梯子，深入水溝撿拾垃圾。(員林公所提供／吳建輝彰化傳真)

安捏母湯，彰化員林市萬年路，年前才斥資3000萬完成整修，全新鋪裝的路面及拓寬的人行步道，深受民眾好評，但員林市長游振雄，大年初四就發現，萬年路的大排水溝，竟然遭民眾惡意丟棄垃圾，讓他相當痛心，游振雄表示，循線追查是一名70多歲的老翁，貪圖方便隨意丟棄，他說好的環境是需要大家一起維護，僅告誡老翁，若再犯必開罰。

員林正在舉辦燈會，萬年路也掛起滿滿燈籠，大年初四市長視察時，卻發現萬年大排遭惡意丟棄數包垃圾，原本懷疑是附近居民所為，但沒有人承認，後續調閱相關監視器，發現是1名黃姓老翁，游振雄說，維護市容不易，除了清潔隊努力之外，需要大家共同維護，期盼不再有類似事件發生。

員林清潔隊長黃吉城表示，黃姓老翁原本否認，但在垃圾袋內發現老翁的藥袋，罪證確鑿才坦承是他丟棄，表示因為春節清潔隊沒有收垃圾，他才會亂丟，但在萬年溝渠內，一共挖出10幾帶垃圾，懷疑可能平常就有自亂丟，但念在老翁身體欠安，僅口頭僅告他，若再犯一定會開罰。

黃吉城強調，提醒民眾切勿心存僥倖，為了維護市容，清潔隊平常都有派人巡邏查緝，也會利用路口監視器搜證，若發現不法，依據廢棄物清理法亂丟垃圾可罰1200到6000元，民眾若不方便等垃圾車丟垃圾，清潔隊都有清潔車定點收垃圾，切勿亂丟，以免觸法遭罰。

彰化員林市萬年路，年前才斥資3000萬完成整修，全新鋪裝的路面及拓寬的人行步道，深受民眾好評。(吳建輝攝)

游振雄說，維護市容不易，除了清潔隊努力之外，需要大家共同維護，期盼不再有類似事件發生。(吳建輝攝)

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