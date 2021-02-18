下背疼痛竟然是癌細胞轉移。台中60歲周姓男子，去年感覺下背持續疼痛，他一度以為是姿勢不良引起，但症狀數日未改善、且疼痛部位有擴大趨勢，最後甚至痛到無法動彈，被送醫救治，才診斷出是攝護腺癌合併骨轉移，所幸接受「真光刀」放射線治療、清除癌腫瘤，症狀大幅改善。

周姓患者告訴醫師，他從去年起發現下背疼痛，一開始不以為意、認為是姿勢不良引起，多休息就可改善，但疼痛問題持續數月，接著還延伸到左下肢、甚至有無力與麻木感，沒想到最後是「痛到躺著被送進醫院」。

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主治醫師吳偉榤指出，周男因疼痛到無法行走就醫，經一系列檢查，確診為攝護腺癌，且已出現骨轉移情況，立即安排為期2周的緊急放射線治療，治療後效果不錯、多數神經功能恢復。

吳偉榤強調，癌症骨轉移雖顯示疾病已到晚期，但也不代表就應放棄治療，若是轉移屬於病灶少的「寡轉移」，積極治療仍有機會獲得良好控制，而若是轉移數目較多，近幾年隨著醫療進步，也有越來越多治療方式可抑制腫瘤生長、減緩疼痛。

吳偉榤表示，最常見的惡性腫瘤轉移包括肺轉移、肝轉移及骨轉移，其中，乳癌及攝護腺癌最容易出現骨轉移，轉移位置常見於脊椎、骨盆，若腫瘤壓迫到脊髓或薦神經叢，就可能出現背痛、上肢或下肢無力、肢體疼痛麻木或半身癱瘓等症狀，此時應儘速進行手術減壓或放射線治療，避免神經永久受損，臨床上約8成骨轉移患者經放射線治療後症狀改善。

(中時 )