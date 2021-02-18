台南一名年輕人妻家家（化名），與小她10歲的男子小潘（化名），竟大膽在丈夫經營的手機店內上演激情戲碼，丈夫檢視監視畫面發現妻子姦情，向兩人提告求償260萬。但家家與小潘卻爆料指，丈夫知道她外遇後，還同意兩人約會看電影、甚至提議3P性愛。台南地院法官認為，人夫同意讓不相識男子與妻子外出約會看電影，顯示他對夫妻間忠誠義務要求，較一般人薄弱，判家家與小潘只需連帶賠償10萬元，可上訴。

根據判決書，家家的丈夫指控，小潘明知家家是他妻子，兩人竟於2019年4月某日凌晨在他的店裡發生性關係，他調閱監視器畫面發現，因此提告，要求兩人連帶賠償260萬元慰撫金。

小潘辯稱，與家家相識之初，她自稱已離婚，還說丈夫與婆婆是她的「表哥與阿姨」，離婚後帶2個孩子與阿姨、表哥同住。之後又改說人夫是她前夫、不是表哥，後又說與人夫在協議離婚階段，是家家隱瞞真實婚姻狀況。

而家家則爆料，丈夫在看過監視錄影後，仍同意她與小潘外出約會單獨吃飯看電影，還要她約小潘進行3P性愛。。

台南地院審理認為，無法證明人夫有提出3P邀約，但他在看過妻子與陌生男子性愛影像後，仍同意兩人外出約會，且一起幫小潘慶生，顯示其主觀價值對於夫妻間忠誠義務的要求較一般人薄弱，判家家與小王僅需連帶賠償10萬元，可上訴。

(中時新聞網)