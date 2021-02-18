《中華民國憲法》16年未修正，立法院即將在本會期啟動修憲工程，民進黨立委雖陸續提出3件法理台獨修憲案，最後不是主動撤回就是在一讀時被撤回，讓台獨案在修憲委員會「唱空城」。對此，許多網友譏諷，台獨議題，果然就是民進黨選舉時拿來騙票用的。

立法院即將在本會期啟動修憲工程，「法理台獨」也嘗試搭上順風車。只是，過去1年綠委雖已提出3件涉及台灣獨立的修憲案，喊話刪除國家統一、拚台灣入憲，但目前不是主動撤回，就是被退回程序委員會擱置，讓正名制憲依舊只聞樓梯響。

民進黨立院黨團總召柯建銘16日解釋，面對世界變局，兩岸局勢多變，不能有任何挑釁，對於涉及變更領土、國號等議題，民進黨不會走極端。這席話被外界解讀為，已顯示出綠營內部山頭對於台獨是否應納入憲改，也存有極大歧見。

對於民進黨此次的修憲態度，批踢踢網友討論熱烈。不少網友表示，「民進黨啊！你們可能執政10年耶！這種投機取巧態度，我真懷疑台灣可以撐過這10年。選舉時高舉台獨訴求，執政後修憲，不能涉及變更領土國號等敏感議題；這種態度，當然會造成投機取巧的台灣年輕代，會在不打仗時喊台灣要獨立要自主，若真要打仗就稱兩岸同屬一家人，中共好棒，形成這種愚蠢的想法」、「平時喊一邊一國的，這時全在找歪理護航，真的看一次笑一次」、「台獨議題，是民進黨選舉時拿來騙票用的啊」、「在野喊很急怎麼全面執政反而縮了」、「不能挑釁喔，很危險，繼續護照貼貼紙」、「喊什麼法理實質台獨的都是騙騙白癡用的」，但也有網友贊成修憲不能過於極端。

(中時新聞網)