2021年金融監理新圖形「灰黃太極」。金管會主委黃天牧18日表示，2021年兩大代表色，即極致灰與亮麗黃，亦是今年金融監理兩大主色，灰代表務實與穩定，黃代表溫暖及樂觀，兩者聯手則傳達出堅韌與希望的正向態度。金管會今年將強調「金融穩定」和「金融發展」並重，讓金融市場發展輝煌致極。

黃天牧強調，金融是信心的行業，因此金融監理最重要的就是維持金融穩定，有穩固的基礎，才能促進金融發展。他並以《莊子逍遙遊》提到的「水之積也不厚，則其負大舟也無力。風之積也不厚，則其負大翼也無力。」強調金融市場要累積眾人的智慧、經驗及信任，才能在穩固的基礎上，進一步發展。

金管會18日舉行新春記者會，強調為奠定台灣金融長治久安的基礎，行穩致遠，邁向永續發展願景，2021年將以「穩定」、「發展」為本，持續致力於審慎監理，有效發揮金融支持產業發展的功能，驅動金融科技不斷創新，確保民眾權益獲得充分保障等，讓民眾可以受到便利、友善的金融服務，期待台灣的金融、經濟、民生能同生共營，迎向更輝煌的金牛年。

2020年銀行、保險與證券期貨業稅前共賺6,757億元，較前一年成長近6.5％，其中銀行獲利3,708億元，保險業則是獲利2,231億元，證券期貨業則是獲利817億元。

(工商 )