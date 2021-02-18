蔡英文總統指示海巡艦艇塗裝增加「TAIWAN」字樣，消息曝光後引發各界討論。國民黨立委吳斯懷指出，蔡英文上任以來，逐步推動以「台灣」取代「中華民國」，不難看出民進黨積極推動台灣意識工程，要以台灣取而代之的企圖心；而這牽涉到國際現實、兩岸關係及台灣的安全，民進黨真的準備好了嗎？

針對此決策程序的混亂，吳斯懷今（18）日在臉書提出三點，第一，海巡艦艇增加「TAIWAN」塗裝作業，消息傳出後引起意識型態爭議，第一時間海巡署否認此舉為國安高層指示，打算一肩扛起責任。第二，總統府發言人立刻公開表示，「不用懷疑、也不用猜測，正是蔡英文總統本人的指示」。第三，府方「霸氣」回應後，原先否認塗裝與國安高層有關的海巡署，立即轉貼府方臉書貼文，並對外致歉，還建議外界應以總統府發言人的回應為主。

吳斯懷指出，台海周邊每年約有30萬艘次的各國船舶通行，府方雖稱是因應中共推動「海警法」後，艦艇「安全執法」所需，避免雙方海警船混淆，但府方一方面強調安全執法，也同時表示「不挑釁、不屈服，始終是我們堅持的立場」，感覺政治意味重於技術層面上的效用。此舉對外是否產生兩岸衝突風險升高的聯想？不過就是改個艦艇塗裝，需要總統跳出來說明嗎？海巡署須要道歉嗎？只考慮意識形態的決策程序，讓人看不到國家的未來。

釣魚台列嶼主權長期存在爭議。（資料照／示意圖／美聯社）

延伸至釣魚台主權爭議，吳斯懷說，無論從歷史文獻或地理與法理觀之，釣魚台列嶼主權歸屬於中華民國，這個事實毋庸置疑。政府應積極向國際社會重申我國和平主張釣魚台列嶼主權，不要只會在海巡署艦外加塗「TAIWAN」，卻不敢在釣魚台議題展現真正愛台灣、顧漁權、護主權的行動與決心，應該呼籲大陸或日本均應自我克制，不升高對立及武裝行動，避免危及區域的和平與穩定。

吳斯懷提醒蔡政府，海巡艦艇出海不是作秀，海巡署不該只是勇於塗油漆改名稱，卻怯於奮勇挺漁民、護漁權、顧主權，屢屢讓漁民在我國經濟海域吃鱉，遭到日方公務船驅離甚至逮捕。

吳斯懷也提到，蔡英文上任以來，在商業、內政、外交等範疇，逐步推動以「台灣」取代「中華民國」，從國營事業、外交，到海巡艦塗裝TAIWAN，不難看出民進黨積極推動台灣意識工程，不只是去中化，更要去中華民國化，並以台灣取而代之的企圖心。

此外，「亞東關係協會」更名為「台灣日本關係協會」；「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」。吳斯懷認為，近期的華航改名、外交部在非邦交國索馬利蘭共和國設「台灣代表處」，民進黨的「去中化」、「台灣正名」，已從內部延伸到對外及國際社會。

(中時新聞網)