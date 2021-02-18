台綜院指出，2020年台灣在全球經濟不穩定的環境下，不論對外貿易、對內防疫、產業投資布局等面向均繳出亮眼成績，「經濟走勢先蹲後跳」，經濟成長率接近3%，是全球少數經濟正成長的國家。又根據國發會發布經濟情勢展望，也樂觀預估2021年經濟成長上看4%，隨著國內景氣逐漸升溫，帶動企業徵才意願，1111人力銀行網站有超過50萬個工作機會，包括知名半導體科技大廠、金控集團及餐飲集團等積極招募人才。

觀察1111人力銀行網站，比較昨天(2/17)新春開工首日與2020年(1/30)發現，有150萬筆履歷已俏悄打開，相較去年明顯增加20%，說明上班族求職心切，動作更加積極，又1111人力銀行網站瀏覽數與去年開工日相較，也明顯激增近50%，年後開工轉職潮逐漸湧現！

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖分析，年後開工通常是企業擬定年度計畫目標並盤點人力的時候，比較容易釋出大量的優質職缺，對於求職者而言，較能找到符合自己期待的工作。「2021幸福企業票選」已熱烈展開，目前有超過2,000個品牌參與票選，產業橫跨七大類，包括「科技研發業」、「製造業」、「民生服務業」、「營造建築業」、「金融管顧業」、「貿易流通業」及「大傳教育社福業」，只要登入會員，每人每日皆可針對心目中的幸福企業進行投票，天天投票天天抽獎，並於1111 FB官網粉絲團中午12:20直播節目抽出1萬元得獎者，活動日期到4月6日截止。

1111人力銀行為鼓勵求職者找到合適工作並且久任，即日起在1111人力銀行投出履歷並且找到工作就能申請，任職滿三個月即可得到1萬元幸福獎金！何啟聖表示，上班族若暫時沒有換工作打算，在1111人力銀行FB粉絲專頁分享活動貼文，也有機會抽1000元獎金。

(中時新聞網)