新冠肺炎疫情未歇，隨著各國陸續開打疫苗，有專家估計全球有望在10月底解封，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則認為，各國取得疫苗的情況不一，經濟弱勢可能較晚拿到，要先看看COVAX平台疫苗分配情形，以及病毒變異的情況，若順利至少要等到明年初才能解封。

昨日台大公衛教授陳秀熙分析，全球已有60個國家開打疫苗，用掉超過1.7億劑，本月平均每星期打掉4200萬劑，數量超過台灣人口數，在此情形下，加上嚴格防疫公衛措施，全球可望於今年10月底解封，明年則可終結疫情大流行。

對此，陳時中表示，他個人意見認為，全球不會這麼快就解封。第一個，以現在來講，病毒變異快速，可能會有難以控制的情況，另外疫苗也沒辦法在全世界公平分配。

陳時中解釋，有些經濟狀況不好的國家接種疫苗可能會落後，加上要打2劑，經濟能力好的這半年會先取得，接下來才會輪到其他的國家。10月的時候應該不太可能全球解封，若是到年底會比較有可能，要看看COVAX平台怎麼樣，以及病毒變異的情況，若順利，至少要到明年初。

(中時 )