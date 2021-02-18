有民眾過度擔心疫情，即使身體不適卻堅持不到診所醫院看病，反而因此延誤病情。50多歲林先生從去年就感覺肚子疼痛強忍不就醫，自行買胃腸藥服用未見改善，腹痛難耐只能到醫院掛急診，檢查發現是大腸癌腫瘤導致腸穿孔感染，經手術治療才返家休養。

聯新國際醫院大腸直腸外科醫師陳子安表示，大腸癌腫瘤造成腸穿孔情況並不常見，林先生因腫瘤增長擴大，不僅堵塞腸道而撐破，更演變成腹膜炎，平白忍受數個月的疼痛，所幸治療後已無大礙。

林先生到院急診，院方進行腹腔電腦斷層檢查，發現大腸癌腫瘤已經破裂，造成嚴重感染。陳子安說，先為他安排腹腔膿瘍引流，再實施左側半結腸切除與腸吻合手術。患者術後恢復良好可以進食，能正常排便，住院2周於小年夜前一天順利出院，後續將評估再做輔助性治療。

陳子安說，癌症為國人十大死因之首，大腸直腸癌是台灣發生率最高的癌症，由於初期症狀不明顯，建議早期發現及早治療，是治癒率很高的癌症。大腸癌與飲食生活息息相關，也和年齡及遺傳有關，目前政府補助50至74歲民眾每2年1次免費的糞便潛血檢查，建議有家族病史者應更早做篩檢，甚至做大腸鏡檢查。陳子安強調，各種必要的檢查與治療不該因為疫情而中斷，防疫期間只要好健康管理，仍可以放心到醫院看病，才不會因此耽誤治療時機。

(中時 )