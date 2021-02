「影迷許願池」單元終於邀來影迷敲碗已久的《七寶奇謀》。(金馬執委會提供)

2021金馬奇幻影展今日(2/18)公布10部精彩片單,包括秒殺招牌《洛基恐怖秀》繼續引領狂歡,K歌場推出百看不厭的音樂喜劇《修女也瘋狂》,馬拉松跨夜場將連映喜劇笑匠威爾法洛主演的「運動三部曲」:《王牌飆風》、《冰刀雙人組》、《灌籃大帝》,熱血勵志加上瘋狂惡搞,絕對讓觀眾笑到睡意全消。「影迷許願池」單元則邀來柯恩兄弟《冰血暴》25週年數位修復版,史蒂芬史匹柏監製、李察唐納執導的《七寶奇謀》,首開電腦與人類戀愛先河的浪漫喜劇《神通情人夢》,西班牙大師卡洛斯索拉在坎城獲獎的《飼養烏鴉》,以及法國經典動畫《佳麗村三姐妹》。

年年必秒殺的「狂歡K歌場」,除了Cult片之王《洛基恐怖秀》(The Rocky Horror Picture Show, 1975)將第十一度狂歡登場,今年更加碼推出奧斯卡得主琥碧戈柏紅遍全球的音樂喜劇《修女也瘋狂》(Sister Act, 1992),直接將戲院變成KTV,邀請觀眾和銀幕主角一同飆唱〈I Will Follow Him〉、〈My Guy〉、〈Shout〉等膾炙人口的金曲。

以「週六夜現場」成名的喜劇笑匠威爾法洛,總以正經姿態詮釋令人發噱的角色,葷素不忌的演技,成為美國最受歡迎的喜劇演員之一。這回金馬奇幻影展特別規劃「恥度無極限」跨夜場,選映他以運動競賽為題的三部喜劇,包括充滿速度與激情的賽車喜劇《王牌飆風》(Talladega Nights : The Ballad of Ricky Bobby, 2006)、和《拿破崙炸藥》瓊海德攜手秀出必殺技「鐵蓮花」的《冰刀雙人組》(Blades of Glory, 2007),以及笑看美國花式籃球黃金年代的《灌籃大帝》(Semi-Pro, 2008)。影迷可以從深夜到清晨,一票看滿三部作品,見證獨樹一格的「威式喜劇」,笑翻戲院。

奇幻首創的「影迷許願池」單元終於邀來影迷敲碗已久的《七寶奇謀》(The Goonies, 1985)和《神通情人夢》(Electric Dreams, 1984)。前者不僅被美國國家電影保護局列為經典,更啟發了電玩與影集《怪奇物語》;後者超前《雲端情人》三十年,讓電腦與人類談情說愛。喜歡另類一點的,不可錯過名導柯恩兄弟與奧斯卡影后法蘭西絲麥朵曼充滿中西部風情的黑色犯罪喜劇《冰血暴》(Fargo, 1996),以及法國首部入圍奧斯卡的動畫作品《佳麗村三姐妹》(Les Triplettes de Belleville, 2003)。西班牙大師卡洛斯索拉榮獲坎城影展評審團大獎的《飼養烏鴉》(Raise Ravens, 1976)用小女孩的想像力顛覆父權與死亡,更是不可多得的超現實經典。

2021年金馬奇幻影展將於4月9日至18日展開,選片指南將在3月27日舉辦,並於3月28日正式開賣,更多精彩片單與周邊活動訊息將陸續公佈,請鎖定金馬官網、臉書粉絲專頁、Instagram,或下載金馬APP,掌握第一手消息。

(中時 )