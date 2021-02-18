行政院長蘇貞昌上午聽取「養豬產業全面轉型升級並建構肉品冷鏈示範體系」報告，宣示要打造養豬國家隊。其中在4年中程計畫128.3億元經費中，重點將以33億元保障豬農穩定產銷、另外以40.16億元推動屠宰場現代化及冷鏈升及；並以34.81億元輔導養豬場現代化轉型升級。

蘇揆表示，台灣有6,497戶的養豬戶，在養頭數551萬2,000頭，去年毛豬宰殺頭數818萬頭，國人全年豬肉消費量約90萬噸，去年豬肉年進口量6.1萬噸，豬肉自給率約93％。；以去年1月1日到2月16日，以及今年1月1日到2月16日，台灣豬及進口豬肉的統計來看，進口豬肉約占國人消費量8％；至於進口豬肉其他相關可食部位，則占3％。而到目前為止，各國進口豬肉，經逐批檢驗，均未檢驗出含萊克多巴胺。

蘇揆另提及，與去年同期相比，去年台灣豬消費量5萬9278噸，今年則為6萬2245噸，若再加上其他相關可食部位，今年台灣豬消費量較去年增加6,000噸。從數據顯示，國內豬肉消費量與去年同期相比，大幅增加6,000噸，並未造成國產豬肉崩盤。

為持續加強養豬產業競爭力、提升國產豬肉品質、減少養豬產業對環境的影響，並拓展豬肉外銷，上個月(1月28日)我已核定養豬產業轉型升級計畫，4年投入近130億元，從以下幾個面向，全方位打造「養豬國家隊」。依農委會規劃，將以33億元保障豬農穩定產銷、另外以40.16億元推動屠宰場現代化及冷鏈升及；並以34.81億元輔導養豬場現代化轉型升級。

此外，相關經費中還有8億元用在豬隻死亡強制保險保費補助；5.8億元用於策略性拓銷出口；1億元用於加強國內三章一Q產品檢核；1.53億鼓勵業者標示及使用國產畜產品；4億元用於元多整合行銷養豬產業。

(中時 )