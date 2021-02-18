苗栗縣大湖衛生所執行社區營造計畫，將衛教課程拉到戶外，與大湖鄉施行無毒農耕的草莓園合作，18日邀請祖孫、親子到草莓園同樂，體驗無毒農耕、健康飲食。（巫靜婷攝）

大湖瑪琪朵草莓園園主林延炫（左）向小朋友講解採摘草莓技巧。（巫靜婷攝）

苗栗縣大湖衛生所執行社區營造計畫，將衛教課程拉到戶外，與大湖鄉施行無毒農耕的草莓園合作，18日邀請祖孫、親子到草莓園同樂，體驗無毒農耕、健康飲食。（巫靜婷攝）

苗栗縣大湖衛生所執行社區營造計畫，將衛教課程拉到戶外，與大湖鄉施行無毒農耕的草莓園合作，18日邀請祖孫、親子到草莓園同樂，體驗無毒農耕、健康飲食。（巫靜婷攝）

苗栗縣大湖衛生所執行社區營造計畫，將衛教課程拉到戶外，與大湖鄉無毒農耕的草莓園合作，18日邀請祖孫、親子到草莓園同樂，寓教於樂之際，也教導孩子感恩惜福，爺爺奶奶學會製作草莓小點心，就能在家自己做，讓寶貝孫兒吃的安心又健康，同時保持爽朗心態，能夠延緩失智失能。

大湖鄉衛生所社區營造計畫，首度運用在地資源優勢，將課程拉到戶外，與大湖瑪琪朵草莓園合作，邀請祖孫、親子趁寒假結束前，攜手到無毒草莓園樂當農夫及小廚師，草莓園主林延炫技術指導、導覽，增進大小朋友對於草莓作物的知識，再利用現採草莓製作銅鑼燒、草莓大福等精緻小點心。

大湖衛生所主任張予緁指出，大湖鄉65歲以上長輩占有22％，邁入超高齡階段，大湖草莓是在地產業文化，也是高經濟價值作物，透過祖孫、親子活動，能帶著他們DIY、種草莓，讓孩子知道祖父母以前辛勤農耕的一面，也讓祖父母習得技能，在家就能自己做減糖又營養的早餐給孩子們吃。

張予緁說，以往衛生所課程，不曾外出與在地草莓園合作，此次創新做法大小朋友都很開心，也促進草莓產業發揚光大，尤其現代人注重健康，合作的草莓園採取無毒農耕，不灑農藥，看的見園主用心，讓消費者吃的更放心。

業者林延炫指出，自己的園區本是大湖農工的實習場所，他常負責教學，配合衛生所活動能夠推廣友善農耕，推出DIY除了是休閒園區的特色行程，最重要是讓遊客不再匆忙採果就走，能有更多互動。

林延炫表示，園區不用農藥，因此注重草莓苗是否染病，未來雨季降臨，若克服灰莓與果腐等問題得宜，今年草莓可採摘到3月底，目前屬於第2期果中段，再過1周第3期果就會出來，迎接228假期的人潮。

(中時 )