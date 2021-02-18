中國大陸海警船與日本海上保安廳於釣魚台列嶼周邊水域爆發對峙事件，藍委賴士葆痛批，蔡政府的軟弱無能與失職令人震驚喟嘆，最諷刺的是蔡英文不斷地重申她最能捍衛主權，然而多次遇到主權爭議就龜縮噤聲，太平島事件和陳同佳事件都是證明，對照海巡艦艇忙著外觀塗漆改裝，蔡英文就算把「TAIWAN」的字體放大10倍，台灣不會因此變得偉大。

賴士葆指出，中國大陸通過海警法之後， 16日首次派出武裝海警船進入釣魚台附近，17日日本保安廳長官隨即表示不排除在釣魚台列嶼動武。中華民國捍衛釣魚台主權的紀錄斑斑可考，從歷史文獻到地理位置與法理角度，釣魚台就是我們的領土，宜蘭縣政府更將這個地址頒布為宜蘭縣頭城鎮釣魚台路1號，但是中央政府卻是懦弱得不敢出聲。

賴士葆表示，當中國大陸和日本在釣魚台海域僵持對峙的時候，相信全民最希望政府做的，就是將我們的海巡署把船開出去捍衛主權，但是海巡署荒唐不務正業，放著漁權和主權不顧，奉蔡英文之命，忙著在船艦外觀圖漆改裝，把「TAIWAN」的名字放大。

賴士葆直言，蔡英文就算把「TAIWAN」的字體再放大10倍，台灣不會因此變得偉大；蔡政府整天只會藉著這些小動作強推台獨意識洗腦國人，如果這樣的內宣就是捍衛主權，路人甲乙當總統都可以做得到。

賴士葆說，1972年美國把釣魚台列嶼的管理權移交給日本是有爭議的，蔡英文應該把船開出去向國際社會宣示釣魚台的主權是中華民國的，蔡英文連秀肌肉都不敢。怠忽職守，愧對全民，莫此為甚，令人不齒。

(中時 )