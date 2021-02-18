惠譽信評(Fitch)公司18日最新報告指出，日本豐田汽車與本田汽車不太可能因為缺少車用晶片，財報數字就會很難看。

惠譽信評補充，即使晶片短缺問題持續延燒到2021年下半年，這些汽車製造商也會靈活利用財務修飾手法，除將多餘成本吸收外並可維持自己企業信評有餘。

從2020年底以來，全球汽車業者一直想要解決晶片短缺問題，因為東南亞為抑制疫情採取鎖國策略與遭美國製裁的中國大陸科技業者華為在市場上大量掃貨所致。

缺少足夠車用晶片下，迫使美國通用汽車上周延長三家北美車廠減產計劃。同時，本田與日產也於本財年內，總銷售量將減少25萬輛左右。

奇怪的是，豐田上周公布財報時，並沒有放大這個問題，僅輕描淡寫地說自己最多有四個月車用晶片存量，且預估不會對生產造成立即性影響。

惠譽信評認為，隨著上游晶片供應商，為汽車業者客戶產能全開下，晶片短缺問題將可望於2021年下半年漸緩，甚至完全解決。

而美國經濟與國安政府高官們也正努力用各種新方式，幫助美國汽車業者解決晶片短缺問題。

不過，調研公司IHS Markit認為，車商無車用晶片下，第一季預估將影響全球近百萬輛家用汽車產出。

(時報資訊)