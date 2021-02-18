金管會今（18）日下午舉行2021年新春記者會，主委黃天牧表示，自上任以來一直強調金融穩定及金融發展並重，今年將以務實、穩定的「極致灰」及溫暖、樂觀的「亮麗黃」代表色，持續推動9大工作重點，迎向更「灰黃（輝煌）」的金牛年。

金管會統計，2020年金融業稅前獲利達6756億元、年增6.48％，續創歷史新高。其中，以證券期貨業稅前獲利817.4億元、年增達43.86％最多，保險業稅前獲利2231億元、年增30.7％居次，僅銀行業受疫情影響，稅前獲利3708.2億元、年減8.9％。

黃天牧開場致詞時表示，金融是信心的產業，金融監理最重要的就是維持金融穩定，有穩固基礎才能促進金融發展。金融市場要累積眾人的智慧、經驗及信任，才能在穩固基礎上進一步發展。

黃天牧指出，全球知名的彩通（Pantone）挑選代表務實、穩定的「極致灰」及代表溫暖、樂觀的「亮麗黃」作為2021年代表色，兩者聯手則傳遞出堅韌與希望的正向態度。黃天牧認為，此色彩組合正好可代表金管會「穩定」及「發展」的施政目標。

金管會今年將推動的9項工作重點，包括：一、保障民眾權益、促進金融商品與服務多樣化。二、實踐普惠金融。三、強化金融韌性。四、驅動金融永續發展。五、發展金融科技創新。六、優化資本市場及拓展金融業務。七、鞏固金融資安防護體系。八、參與國際金融交流與合作。九、研修重要金融法規及推動其他重要措施。

黃天牧表示，在持續強化金融韌性的同時，也提供發展創新創意的足夠空間。雖然兩者不必然有衝突，但如何權衡拿捏平衡點，常需要集結眾人智慧。金管會今年將循序推動落實各項策略，希望在穩定基礎下謀求發展契機，迎向更「灰黃（輝煌）」的金牛年。

(時報資訊)