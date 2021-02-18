本周六要補班，高公局表示，以往彈性放假利用星期六補行上班隔日，國5北上交通量較低且交通狀況大致正常，因應春節連假彈性放假，2月21日星期日暫停實施國5蘇澳至頭城之北向入口匝道高乘載管制。

高公局提醒，雖然21日不實施國5北向高乘載管制，但當日仍會視國5北向實際交通狀況機動實施匝道儀控管制及大客車通行路肩與主線儀控措施。

(中時 )