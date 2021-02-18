周六補班 國5北上蘇澳至頭城2／21暫停實施高乘載 14:582021/02/18 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道5號北上2／21蘇澳至頭城實施高乘載。（本報資料照／李忠一攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周六要補班，高公局表示，以往彈性放假利用星期六補行上班隔日，國5北上交通量較低且交通狀況大致正常，因應春節連假彈性放假，2月21日星期日暫停實施國5蘇澳至頭城之北向入口匝道高乘載管制。 高公局提醒，雖然21日不實施國5北向高乘載管制，但當日仍會視國5北向實際交通狀況機動實施匝道儀控管制及大客車通行路肩與主線儀控措施。 中市環保局每年上梨山驗排氣 機車定檢率破5成創歷年新高 環球晶搶當一哥 矽晶圓紅運當頭 (中時 ) #實施 #國5 #北向 #補班 #高乘載 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2／20補班日不憂鬱 美國功夫茶奶蓋綠第2杯只要6元 10:352021/02/18 生活 自行車族群 元月營收噴發 04:102021/02/18 財經要聞 經濟成長逾4％ 國發會超樂觀 04:102021/02/18 財經要聞 《電子零件》台郡配息5元 今年產值樂觀 08:362021/02/18 財經 航運族群重新揚帆 新興領散裝出頭天 13:072021/02/18 財經 車市發燙 車商元月營收告捷 04:102021/02/18 證券．權證 貨運給力 陽明、萬海元月業績齊攀峰 04:102021/02/18 證券．權證 利多簇擁 概念股長線釣大魚 04:102021/02/18 投資理財 《港股》開高走低 恆指國企紅變黑 11:082021/02/18 財經 連假天天消毒運垃圾 清潔隊無暇休 04:102021/02/18 地方新聞 年後拚甩油 運動品下殺5折 04:102021/02/18 時尚消費 生活熱門新聞 趙少康批買疫苗偷雞摸狗 陳時中吐3字回應 - 生活 抱怨奏效 BNT疫苗有譜 陳時中：感謝德國人道情操 - 生活 刮刮樂號碼槓龜竟中4500元 網驚：原來還有這種的 - 生活 皮夾不見卡片全掛失！他回家見這幕眼神死 3.9萬網友笑瘋 - 生活 麥當勞洋葱這樣做出來！員工曝光廚房內幕 網喊：不敢再吃 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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