美國日前表示，將在19日舉行的G7會議共商對付中國。中國外交部對此表示，反對基於意識形態的「團夥政治」，將少數國家的意願強加於國際社會；又指所有國際會議都應有益於多邊主義。

7大工業集團（G7）領袖會議將於19日視訊登場。屆時會議將由英國首相強森（Boris Johnson）主持，美國、加拿大、法國、德國、義大利與日本等國家領袖都將出席。

本次會議，也將是美國總統拜登（Joe Biden）就任後首次出席G7峰會。

美國白宮14日發布的一份聲明表示，拜登將在會中和各國商討抗擊疫情、世界經濟復甦和中國議題。

聲明特別指出，拜登將在會中討論「更新全球規範，以應對中國所造成經濟挑戰的重要性」。

香港南華早報17日引述中國外交部的聲明報導稱，中國反對「團夥政治」（clique politics）和意識形態對抗。

這份16日發出的聲明表示，「我們反對基於意識形態差異的集團政治，由此形成排他的團夥，將少數國家的意志強加於國際社會」。

聲明又指，這種行為不會得到國際社會歡迎，也不會使那些國家受益，只會讓世界走向分裂，甚至對抗。

聲明稱，所有的國際會議都應該有益於多邊主義，全球事務也應由不同的國家共同管理。（編輯：沈朋達/翟思嘉）1100218

(中央社)