總統蔡英文今(18)日上午公開表示，政府已經完成簽約的疫苗，預計在今年第二季開始供貨，屆時會讓最有需要的人，包括第一線防疫醫護人員優先施打，並且目前國内已有兩家公司疫苗研發進入臨床二期，各界好奇國產疫苗廠商為何，衛福部長陳時中回應，不方便公開。

各界都好奇國內外疫苗進口與研發進度，陳時中日前曾指出，目前已與1家國產疫苗廠商簽訂500萬劑的合約，有媒體報導，相關消息人員透露，這家廠商所指的就是聯亞生技，而500萬劑開口合約，將視目前進入第2期人體臨床試驗的高端及聯亞疫苗。

指揮中心今日下午召開記者會，陳時中在會間表示，對於疫苗簽訂合約，朝向500萬記得方向來簽擬，媒體好奇業者為何，陳時中直接回應，不方便公開。

陳時中並表示，國產有兩家疫苗產，都還沒簽約，基本上準備進入簽約程序中大方向要有共識，若連大方向就不會進入簽約，跟其中一家基本面向已經達成共識，另一家還有共識還沒形成。

陳時中說，這兩家廠商都符合列入候選疫苗的資格，原本指揮中心的目標要共要採購3000萬劑疫苗，但保留一部分空間給國產疫苗，但如果再進口一部分，原本彈性空間還是在，維持在3000到3500萬劑，不過如果超過3500萬劑，之後得再精打細算。

至於自費篩檢條件時程如何規畫，陳時中表示，部立醫院已從原本的新台幣7000元調降到5000元，但還是得尊重各家醫院的成本分析，並且醫療單位的篩檢費用，都是由各地方縣市政府衛生局擬定。

(旺報 )