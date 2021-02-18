金門國家公園管理處2017年在島上最大營巢地青年農莊設置迷彩偽裝的「賞鳥隧道」。（李金生攝）

有「夏日精靈」之譽的栗喉蜂虎是金門最具特色的夏候鳥，金門國家公園管理處2017年在島上最大營巢地青年農莊設置迷彩偽裝的「賞鳥隧道」。金湖鎮長陳文顧規畫今年將賞鳥加入花蛤季年度重點活動，昨偕縣府和金防部等單位會勘，希望打造更友善的賞鳥環境。

披著一身繽紛亮麗彩衣的栗喉蜂虎，在台灣並沒有分布，但在金門開闊的田野常可見它們追逐捕食蝴蝶、蜻蜓等昆蟲，大約每年4月初夏陸續抵達金門作客，在當地求偶繁衍下一代，直到9月底10初才回到南洋一帶度冬。

金門國家公園管理處為讓遊客一睹栗喉蜂虎的美麗丰采，以及牠們挖洞築巢和合作生殖的有趣生態行為，並減低賞鳥過程中可能帶來的環境干擾，2017年在全島最大營巢地金湖鎮青年農莊設置迷彩偽裝的「賞鳥隧道」，提供遊客可以近距離觀察，但也更友善的環境空間。

陳文顧鎮長規畫今年將賞鳥搭配年度重要活動「花蛤季」擴大舉辦，期待做好在疫情緩和之後，迎接更多遊客來到，活絡地方經濟動能的準備，昨偕金管處、縣政府農林科、環保局、國防部軍備局、金門防衛指揮部與金門野鳥學會赴坐落於金湖鎮士校段382-2號的青年農莊栗喉蜂虎營巢棲地會勘。

陳文顧建議在不妨害鳥群活動的條件下，在賞鳥隧道內再增置鳥點，以分散群聚人群和降低可能的干擾，同時闢建停車場和固定型的廁所，提供鳥友和鄉親更友善的賞鳥環境。軍方對此表示樂觀其成，金管處副處長鄭瑞昌也同意在鎮公所協力解決用地和後續維護問題下一起推動。

金湖鎮長陳文顧規畫今年將賞鳥加入花蛤季年度重點活動，昨偕縣府和金防部等單位會勘，希望打造更友善的賞鳥環境。（金湖鎮公所提供）

金湖鎮長陳文顧規畫今年將賞鳥加入花蛤季年度重點活動，昨偕縣府和金防部等單位會勘，希望打造更友善的賞鳥環境。（金湖鎮公所提供）

金湖鎮長陳文顧規畫今年將賞鳥加入花蛤季年度重點活動，昨偕縣府和金防部等單位會勘，希望打造更友善的賞鳥環境。（金湖鎮公所提供）

(中時 )