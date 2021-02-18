彰化縣政府教育處與環保局跨局處合作，結合全縣26鄉鎮市公所清潔隊，全面趕在開學前夕進行322所校園環境消毒工作。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府教育處與環保局跨局處合作，結合全縣26鄉鎮市公所清潔隊，全面趕在開學前夕進行322所校園環境消毒工作。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（左五）至彰化中山國小關心防疫整備工作。（謝瓊雲攝）

開學防疫備戰，彰化縣動起來，縣府結合26鄉鎮市公所980名清潔隊人員，預計在22日開學前夕完成全縣322所縣立高中、中小學與公幼校園環境消毒，期間校園暫不開放，彰化縣長王惠美更宣布22日起至26日全縣校園全面配戴口罩。

因應疫情升溫，教育部宣布原定18日開學日延後4天至22日，而彰化縣高規格防疫，目前全縣已有逾半數校園完成消毒作業，王惠美18日一早至彰化市中山國小視察消毒情況與校園防疫整備，不忘呼籲師生與家長、大眾落實戴口罩、勤洗手，保持社交距離，才能做好自我防護，遠離疫病。

王惠美表示，就要開學了，為了確保師生新學期的上課健康與安全，她指示教育處配合環保局，與各公所清潔隊合作，啟動校園消毒，達成率已超過5成，感謝各清潔隊員們的辛勞付出，還有彰化市達聯化工贊助環保局高濃度漂白水作為消毒水使用。

王惠美說，除了教室、辦公室等校舍，和走廊穿堂與戶外空間，尤其師生最常觸摸到的廁所等公共設施、校園遊具、交通車等，都是消毒重點，預計周末前將陸續完成，相信只要人人提高警覺做好防護就能平安度過這波疫情。

教育處長陳逸玲表示，開學前夕要求各校加強校園清潔消毒，消毒期間也管制校園暫不對外開放，開學第一周為防疫宣導週，將要求師生全面配戴口罩、進入校園須量測體溫，並持續實施相關防疫衛教宣導。

(中時 )