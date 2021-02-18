《聽見臺灣》的第八景〈達邦節日〉中，清楚呈現了鄒族人生活裡，最重要的「Mayasvi」（鄒族戰祭）。（原住民委員會提供）

《聽見臺灣》18日試片，前總統夫人、現任臺灣原聲童聲合唱團榮譽團長周美青前來支持打氣。（海鵬影業提供）

被形容為「400年來最美麗音緣」的音樂紀錄電影《聽見臺灣》，藉77歲的音樂大師鮑元愷在臺所見所聞，展現出連臺灣人都未察覺的臺灣之美。片中除驚人呈現難得一見的鄒族戰祭（Mayasvi）的歌舞祭，更包括達邦社族人祭歌傳承教唱、修繕祭典現場及整修庫巴（Kuba，男子集會所）等過程，並經部落長老們審閱同意後收錄片中。由於題材太過珍貴，導演崔永徽還另剪了一支〈達邦節日〉交響樂MV，回饋給達邦社的庫巴文化協會作為典藏。特別的是，原定春節期間（2／15）舉辦的Mayasvi戰祭，今年因為疫情取消（改以夏天的Homeyaya小米收穫祭），使《聽見臺灣》收錄的這段達全片十分之一的畫面更形珍貴。《聽見臺灣》今天（2／18）舉行試片，前總統夫人、現任臺灣原聲童聲合唱團榮譽團長周美青亦前來支持欣賞，大家看完都被該片展現出不同於以往的臺灣之美深深感動。

周美青表示：「很像上了一堂課，時間太短了，需要學習的太多了，以前都不知道這些知識，很多音樂內容很想趕快拿筆記抄下。透過鮑老師的音樂作品，能夠更了解台灣文化如此深刻，台灣人能透過這個音樂作品跟電影，更了解我們的台灣。非常推薦大家要去看。印象深刻：龍山晚鐘、玉山日出，幾個音但非常打動我的心。」

《聽見臺灣》是曾以《只有大海知道》風靡全球的臺灣女導演崔永徽，所執導的最新音樂紀錄電影，並藉77歲的音樂大師鮑元愷在臺的所見所聞，展現出連臺灣人都未察覺的臺灣之美，被形容為「400年來最美麗的音緣」。片中描述這位音樂大師在臺任教10年間，深入臺灣風土人文，不僅以音樂展現人情溫暖，更依「臺灣新八景」，創作出膾炙人口的〈玉山日出〉、〈安平懷古〉、〈宜蘭童謠〉、〈恒春鄉愁〉、〈泰雅情歌〉、〈鹿港廟會〉、〈龍山晚鐘〉、〈達邦節日〉等八個交響樂章的感人歷程，並以一位外來音樂家的觀點，提供給一個從世界看臺灣的角度，不僅讓觀眾發現截然不同的臺灣之美，更進而對自己擁有的臺灣文化感到珍貴及驕傲。

在電影《聽見臺灣》的第八景〈達邦節日〉中，清楚呈現了鄒族人生活裡，最重要的「Mayasvi」（鄒族戰祭），該活動是鄒族部落的3大祭儀之一，片中出現的男子聚會所「Kuba庫巴」更是生活、文化與情感的交流核心。儀式除維繫鄒族的團結意識，分享天地諸神的智慧，更賦予男人和女人的責任，將鄒族的倫理、生活規範、歌舞與宗教觀，藉戰祭祭歌達到音樂、文學與史歌的傳承。在鄒族逐漸漢化，生活、語言與傳統習俗不斷改變的今天，「Mayasvi」更擔起喚醒鄒族人重回傳統文化的重責大任。

為拍攝〈達邦節日〉，導演崔永徽早於2013年祭典前一個月，便進入鄒族部落溝通說明，除取得頭目和長老們的同意，彼此更建立了高度的信任。鄒族戰祭（Mayasvi）拍攝當天，達邦社甚至更友善提供她祭典中最好的攝影位置。而為取得最完整畫面，崔永徽總計出動了五台攝影機，其中一機甚至獲准進入最神聖的Kuba庫巴中拍攝。「Mayasvi」是鄒族最重要最神聖的祭典，崔永徽從祭典前一個月就開始進行全程拍攝記錄，包括將達邦社族人上山砍竹 砍芒草、砍五節芒、祭歌傳承教唱、修繕祭典現場觀眾看台、修建Kuba屋頂等過程盡收眼底。影片最後更請部落長老們審閱修正，以期符合鄒族的文化規範，並將一個多月的紀錄片，全都提供給達邦的庫巴文化協會作為典藏，連長老們都被她滿滿的敬意與誠意所感動。這部精采動人的音樂紀錄電影《聽見臺灣》，將於3月5日起全台上映。

(中時 )