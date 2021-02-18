一名網友在網路上爆料，她的「外婆和奶奶是親生姐妹」，因此她對於爸媽是否為近親結婚充滿疑惑；依據民法規定，若原PO的外婆和奶奶真屬姊妹，那她的爸媽確實為表兄妹，屬4等親，確為近親結婚，婚姻是失效的；不過大多數網友則擔心她是否有遺傳疾病，還好原PO說家族尚無疾病史，也有人說在早期表兄弟姊妹結婚很正常，意味親上加親。

一名女網友在Dcard上以「外婆和奶奶是親姐妹」為題發表文章，她說每次聽到外婆或奶奶喊對方「老幾啊老幾啊」，稱對方家中的排行，小時候聽到時沒有特別注意，但長大後卻感到疑惑「那我爸媽算是近親結婚嗎？如果是的話我爸媽實際上是屬於什麼關係呀？表兄妹嗎？」她還向網友詢問早期社會裡近親結婚是很平常的事嗎？

一名網友在網路上爆料，她的外婆和奶奶是親生姐妹」，網友則說她的爸媽是表兄妹，真的是近親結婚。（圖／翻攝自Dcard）

有網友就說，媽媽的姐妹要叫阿姨，阿姨的小孩是表兄弟姊妹，所以原PO的爸媽確實是表兄弟姊妹；也有人說，「以前很多表兄妹結婚，代表親上加親，現代人很難想像」；而依據民法第983條，原PO的爸媽親等屬四等親，已是近親，如果結婚的話是違法，屬婚姻無效，另有網友說「只有在民國70年代以前合法，現在當然不行。」

也有網友說，「比較好奇如果你真的是近親的小孩，你身體健康狀況好嗎？」，原PO則說目前健康都正常，家族也沒有任何遺傳性疾病，也有人說「近親通婚只是容易有遺傳疾病，但不代表一定會有，反正在早期立法前結的婚，就當親上加親的概念」。

(中時新聞網)