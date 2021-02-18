春節年假期間，一早鄰居屋頂乒乒乓乓，擾人清夢，中市警局霧峰分局國光派出所員警獲報到場發現，原來是林姓女子，因其男友喝醉酒，自關在家裡，林女進不去，擔心男友安危，丟磚頭欲喚醒男友。

國光派出所日前早上7點多，民眾報案報指出大里區益民路二段巷子內，有人拿磚塊丟鐵皮屋頂，員警到場發現林姓女子焦急的向路邊屋子內大聲呼喊，經安撫林女情緒後，林女表示其男友前晚喝太多酒，回家後也沒打電話報平安，因男友最近身體狀況不好，又喝了太多酒，才一大早就趕到男友住處，但怎麼叫門都沒回應，情急之下才撿起地上的磚塊，丟向位於2樓的男友住處屋頂，試圖叫醒他，很抱歉驚擾了鄰居。

員警了解狀況後，也擔心林女男友健康狀況，立即協助聯絡鄰居，開啟1樓大門，再上到2樓林女男友租屋處門前敲門，並準備連絡鎖匠來開門，所幸在持續敲門呼叫下，其男友終於開門，表示只是喝太多酒，到家後便呼呼大睡、不省人事，身體無礙，不需要員警幫忙通知救護。

林女見男友平安無事，懸在心頭的大石才落了下來，不禁落下淚來，頻頻感謝警察的幫忙，對於驚擾到鄰居，真的感到很不好意思。

霧峰分局長陳家銘表示，朋友間團聚喝酒應開心適量就好，衡量自身身體狀況不要過度，尤其注意酒後千萬不要駕駛動力工具，以免觸法還讓家人親友擔心，此次所幸其男友並無大礙，警察同仁會持續夙夜匪懈的守護轄區治安，保障民眾的安全，不管大小事都依然會使命必達。

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(中時 )