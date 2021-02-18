【愛傳媒朱亞君專欄】過年時，幾乎沒甚麼上網。倒是進了幾個clubhouse的房間，聽到最震撼的一句是：「clubhouse幾乎都是老人啦！」於是我就趕快離開了，免得再拉高平均值。

放假前出版了岡田尊司的《怪癖心理學》，書從完美主義開場，從完美主義結束。

岡田尊司說的好：「完美主義」是異常心理的入口，是一切精神疾病與問題的先兆。強迫性追求某一事物，容易陷入嗜癖行為，例如工作狂、酒精成癮、暴食症，無法停止自我要求或要求他人，自虐或虐待別人。

書中其他還有自戀、忌妒、潔癖、強迫症、多重人格、偷竊癖、撒謊癖、暴露狂等等，揭開這些怪癖的真相，告訴你：所有的怪癖都是内心欲望的投射。

《怪癖心理學》使用了大量精彩案例，尼采、甘地、叔本華、榮格、王爾德、拜倫、羅素、夏木漱石等天才人物是如何為怪癖所苦，又是如何將這些怪癖作為自己的階梯。教會我們正確面對自己的多面性，讓人生更加從容與完整。

看到完美主義那段很驚駭，我想我賣書是否已經賣到這個境界？進入一個「癖」的境界。所以年假一定要關網路。

但再長的假期也有結束的一日，打書模式還是要開啟，只能練習停止：向更高級別追求更高級別，或許我可以練習溫柔婉約低調一點的打書，哈哈哈。

新年快樂啦！

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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(中時新聞網)