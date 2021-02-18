期間為了節省電費，找來水電師傅，加工破壞導致電表失準，讓每月電費僅剩數10元，引來台電公司關注，派員勘查才曝光藏匿點。(警方提供／吳建輝彰化傳真)★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

彰化以26歲王姓犯嫌為首的大麻集團，自2016年起夥同25歲鄭姓、27歲高姓、29歲楊姓及26楊姓犯嫌，在彰化縣溪湖鎮、北斗鎮、大村鄉等地租屋，種植大麻，期間為了節省電費，找來水電師傅，加工破壞導致電表失準，讓每月電費僅剩數10元，引來台電公司關注，派員勘查才曝光藏匿點，5人遭彰化地檢署提起公訴，最後5人分別遭彰化地院依共同、幫助製造第二級毒品罪、竊取電能罪等，判刑有期徒刑2年8月至7年6月不等，可上訴。

判決書指出，王嫌2016年9月在溪湖向不知名房東承租透天厝，種植大麻，2018年2月開始以每個月3萬5000元，找來鄭姓、高姓同伴一起種植，培育大麻幼苗，在以扦插方式種植，待開花發黃後，在陰乾、風乾將大麻花倒掛在4樓，以除濕機加速風乾，約3、4月可收成一次。

而原本以王嫌為首的3人大麻集團，在2018年3月間，有意另尋栽種大麻之處所，楊嫌得知後，主動提供在北斗的住所，將租屋處3、4樓又分租給他們，並共同栽種製造大麻，期間為了節省電費，楊嫌竟異想天開，對電表動了手腳，同年11月台電人員前往勘查，在讓事情曝光。

可惡的是，該集團北斗場被查獲後，王嫌又到大村承租民宅，以深色塑膠袋張貼門窗、防止光線外透，不僅以利大麻生長，更能躲避查緝，還找來另名楊嫌，協助種植、運送等工作，但皆遭檢警破獲。

法官審酌，被告明知製作毒品刑責甚種，仍無視國家杜絕毒品危害之禁令，栽種並製造大麻，所生危害尚非輕微，共查扣218株大麻植株，數量非小，對社會秩序危害甚深，從程度、手段、目的、各場栽種及製造大麻之數量及時間長短，判處其刑；另須賠償台電公司違規用電45萬6995元。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )