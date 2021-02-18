今年首颱生成了，杜鵑最新路徑曝光。（圖／翻攝自氣象局）

今年首颱生成！日本氣象廳稍早宣布，位在菲律賓東方海面的熱低壓升格成颱風，為今年第1號颱風「杜鵑（DUJUAN）」。中央氣象局今（18日）表示，目前預測輕颱杜鵑將朝西北西方向，通過菲律賓往南海移動，預計下周二水氣輸送到台灣附近，東半部及恆春地區可能降雨。

氣象局表示，原先位在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已於今下午2時發展為輕度颱風「杜鵑」，是今年第1號颱風，預測朝西北西通過菲律賓往南海移動，對台灣沒有直接的影響。

氣象局預報員張承傳表示，原本位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓在今日下午2點正式升格為今年第一號颱風「杜鵑」，目前路徑朝西北西通過菲律賓中南部群島為主，預計周末將通過菲律賓進入南海，下周二(23)中高層水氣將會輸送到台灣附近，東半部與恆春半島將有局部短暫雨機率，不過對台灣無直接影響。

而中央氣象局臉書粉專表示，2月是颱風生成頻率最低的月份，從1981年至2020年的2月份，這40年之間只有8個颱風生成。而台灣最早發布颱風警報的時間則是4月下旬。

(中時新聞網)