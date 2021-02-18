和新冠肺炎相關的小兒多系統發炎症候群（multisystem inflammatory syndrome in children，MIS-C）在美國有病例暴增、病情愈來愈嚴重的趨勢。

和新冠病毒相關的小兒多系統發炎症候群（multisystem inflammatory syndrome in children，MIS-C）病例在美國有愈來愈多的趨勢，不只病例暴增，病情也愈來愈嚴重，高達9成的患者住進加護病房治療，一名健康男童住進加護病房不到1周就腦死，病故前眼睛、嘴巴、鼻孔出血，讓家人相當心碎。

《紐約時報》（New York Times）報導，和新冠肺炎相關的兒童神秘疾病小兒多系統發炎症候群在全美各地有病例暴增跡象，2020年春天全球各地首度爆出小兒多系統發炎症候群病例，經過秋冬假期，美國現在出現第二波疫情，自去年10月中旬以來，病例有增加趨勢，內布拉斯加州（Nebraska）奧瑪哈（Omaha）兒童醫院醫學中心（Children’s Hospital & Medical Center）主任巴爾維格（Jean Ballweg）表示，去年4月至10月期間，醫院平均每個月會治療2起病例，去年12月收治的病例暴增到10起，今年1月再增加為12例。

據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，全美至今一共出現2,060例小兒多系統發炎症候群病例，當中30人不幸死亡，患者的年齡中位數為9歲，不過小至嬰兒、大至20歲成人都有患者。

儘管小兒多系統發炎症候群的狀況仍算罕見，但醫生也警告，第二波疫情的病例似乎更嚴重，華府國家兒童醫院（Children’s National Hospital）傳染科主任德比亞西（Roberta DeBiasi）表示，在第一波疫情中，只有一半患者住進加護病房，現在住進加護病房的患者比例已經上升至80-90%。巴爾維格也指出，第一波疫情中，他們醫院收治的患者中有30%住進加護病房，現在住進加護病房的比例上升至60%，而且多數需要呼吸器輔助，「他們的病情明顯更嚴重。」

小兒多系統發炎症候群的症狀包含發燒、起疹子、紅眼、及腸胃道問題，這些症狀可能進一步發展為心臟功能障礙，例如心因性休克（Cardiogenic shock），有些患者甚至出現心肌症（Cardiomyopathy）或是心律不整。

醫院指出，多數患者體內篩檢出新冠病毒抗體，代表先前曾感染過新冠肺炎，也有患者住院時檢測出新冠病毒陽性反應。多數兒童出現症狀前都是身體健康的孩子，先前得新冠肺炎時也幾乎沒有症狀，目前專家還無法確定哪些因素導致患者容易得病，不過肥胖及年齡較長的大孩童症狀似乎更為嚴重，目前沒有證據顯示變種病毒和病例激增相關。

報導也描述一名男童的例子，顯示病情凶猛起來會讓病情急轉直下。加州15歲男孩威爾森（Braden Wilson）跨年夜出現嘔吐、發燒，他送醫後確診新冠肺炎，在醫院接受新型抗體藥物治療後返家，不過高燒症狀仍未緩解，2天後威爾森出現腹瀉、嘴唇、手指發紫等症狀，威爾森的母親描述，當救護車抵達時，威爾森「躺在床上看起來幾乎沒有生命」。

送醫後威爾森被戴上呼吸器並且轉送專門醫院，醫生讓他使用心肺體外循環機（heart-lung bypass machine），並且為他進行透析、心臟手術等減輕壓力，洛杉磯兒童醫院小兒心臟病專家（Jacqueline Szmuszkovicz）表示，威爾森是當中病情最嚴重的患者，指出威爾森當時出現嚴重的多重器官衰竭，包括肺臟、心臟及腎臟。

幾天後威爾森的嘴巴、眼睛、鼻孔開始出血，之後再也偵測不到大腦運作，醫生於1月5日宣判威爾森腦死，在極度悲痛下，威爾森的家人決定放棄治療。

威爾森的母親說，威爾森生前相當健康，身體沒有什麼嚴重毛病，雖然有些過重，但相當有活力，每周游泳3次，也會上跳舞課、瑜珈課。

儘管多數患者最終都痊癒返家，不過醫生也擔憂，不清楚這些患者後續會不會出現其他心臟問題或疾病。

(中時新聞網)